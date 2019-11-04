ويمنح المهرجان الأعرق مصريا وعربيا هذه الجائزة كل عام إلى أحد الفنانين الشبان بينما يقدم جائزة أخرى تقديرية لكبار الفنانين وصناع السينما.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي في بيان اليوم الأحد إن منة شلبي "تميزت بانتقاء أدوارها والجرأة في طرق الأبواب غير المعتادة لتصبح في زمن قياسي واحدة من أهم ممثلات جيلها".

وأضاف "قد ينافسها في النجومية عدد من بنات جيلها لكنها في حب السينما اختارت أن تكون أكثر إخلاصا وتمسكا، وبالتالي كانت السينما أيضا أكثر تمسكا بها، فاستحقت أن تكون المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة الحادية والأربعين".

ويقام المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر بمشاركة نحو 150 فيلما من 63 دولة من بينها المكسيك "ضيف الشرف".

من جانبها، أبدت منة شلبي (37 عاما) اعتزازها بهذا التكريم قائلة:"عندما كنت ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها اسمي".

وأضافت:"ربما يكشف ذلك عن حجم سعادتي وفخري بتلقي دعوة من نفس المهرجان بعد 20 سنة سينما يكتب عليها المكرمة منة شلبي، ويزيد من سعادة قلبي والإحساس بالفخر أن هذه الجائزة الكبيرة تحمل اسم الفنانة الاستثنائية فاتن حمامة".

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق منح المخرج المصري شريف عرفة والمخرج والممثل البريطاني تيري جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية.