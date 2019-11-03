وأوضحت تقارير صحفية محلية أن الفيل الذي أطلق عليه لقب "لادن"، هاجم في وقت سابق قرى ودمر حقول الأرز في ولاية آسام.

وخلال هذا الأسبوع، أثار الفيل هلعا كبيرا بعد أن قتل 5 أشخاص، مما أدى إلى إطلاق عملية واسعة لمحاصرته في غابة رونغجولي.

وحسب السلطات الرسمية في ولاية آسام، فإن سكان القرية يعملون حاليا على السيطرة على الفيل، مشيرة إلى أنهم سينقلونه إلى غابة بعيدة لا يسكن بشر بالقرب منها.

وقال أحد سكان القرية، ويعرف باسم راجين رابها: "سبق لهذا الفيل أن قتل أشخاصا ودمر حقولا".

ويجري استخدام طائرات دون طيار للمساعدة في عملية البحث، كما أصدرت السلطات خلال الساعات الماضية، صورا للفيل، تحمل اسم زعيم تنظيم القاعدة السابق، وهو يتجول بين الأشجار.

وكانت السلطات المحلية أطلقت عملية سابقة للقضاء على الفيل المؤذي، قتل خلالها حيوان لكن يعتقد أنه ليس "لادن".

وقال بريمال شوكلابايديا وزير الغابات في ولاية آسام، إن لجنة من 8 أشخاص، بمن فيهم خبراء الحياة البرية، ستقرر ما يجب القيام به.

وأضاف الوزير: "لم نقرر بعد كيفية التعامل مع الحيوان. هناك اقتراحات بأن نخدره ونأخذه إلى غابة بعيدة عن المساكن".

وحسب إحصاءات رسمية، قتل نحو 2300 شخص في الهند بسبب هجمات الأفيال، خلال السنوات الخمس الماضي، فيما قتل نحو 700 فيل منذ عام 2011.