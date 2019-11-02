وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وتضم حسابات المنار "أكثر من مليون متابع"، حسبما قالت القناة، في بيان لها.

ورصد مستخدمون لتويتر غلق الحساب العربي لقناة المنار إلى جانب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله أيضا. وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن سبب الإغلاق هو مخالفة القوانين.

ويوقف تويتر عموماً حسابات يقول إنه "تم التبليغ عنها على اعتبار أنها تخرق قواعدنا المرتبطة بالإساءات" أو "تنتهك قوانين تويتر".

وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس أرسلت خطابا للرئيس التنفيذي لتويتر، الشهر الماضي، لإزالة محتويات وحسابات "منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر".

ويأتي ذلك بينما يشهد لبنان حراكاً احتجاجياً شعبياً منذ 17 أكتوبر، أدى إلى استقالة الحكومة.

وهاجم حزب الله أكثر من مرة، على لسان أمينه العام حسن نصر الله، التظاهرات. واتهم زعيمه حسن نصرالله، في خطاب له، أحزابا وسفارات لم يسمها بـ"تمويل" الحراك الحاصل، مشككا في عفويته.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت حزب الله، الذي يتلقى دعماً من إيران، على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

والأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة ودول خليجية عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله.

وفي يوليو، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طال للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

وفي 29 أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.