فقد التقطت كاميرات المراقبة المرورية وتسجيلات رصدها سائقون آخرون لسائقين وهم يقودون سيارتهم فيما يتصفحون هواتفهم الذكية ويرسلون الرسائل النصية، وصورت البعض الآخر وهم نيام في سيارات ذاتية القيادة، بينما صورت كاميرات الرادار سائقين وهم يلعبون بمكعب روبيك.

لكن في إسبانيا، أصدرت الشرطة تحذيرا جديدا توعويا على حسابها في موقع تويتر، وهذه المرة يستهدف سائقين يرتدون قمصانا قصيرة الأكمام أو "تي شيرت" معينة، أطلقت عليه اسم "القميص المناهض للبالغين" أو "القميص المضاد للغرامة".

وهذا القميص قصير الأكمام عبارة عن تي شيرت أبيض يحتوي على رسم باللون الأسود على شكل حزام أمان، يرتديه بعض السائقين الذين لا يرغبون أو لا يريدون الالتزام بوضع حزام الأمان.

وقالت الشرطة في تحذيرها لمن يرتدون هذا القميص أو لمن يحاولون خداع الشرطة إن ارتداؤه قد يجنبهم المخالفة، ولكنه لن ينقذ حياتهم.

وأضافت في التحذير: "إذا كنت ترغب في رحلة آمنة، لا تذهب أبعد من ذلك"، فهو "قد يجنبك المخالفة، لكن... هل سينقذ حياتك إذا ما وقع حادث؟ حزام الأمان الحقيقي أنقذ الكثيرين".

ووفقا لصحيفة "موتوربوسيون" الإسبانية، فقد ظلت هذه المناورة المراوغة على الطرق الإسبانية لعدة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصل هذه القمصان المراوغة غير واضح، موضحة أن العديد من المستخدمين على تويتر يشيرون إلى أن إيطاليا هي مهد هذا الاختراع، وأنه ظهر بمجرد الموافقة على قانون في تسعينيات القرن الماضي بضرورة ارتداء حزام الأمان في المركبات المتحركة.

وقالت إن القميص المخادع يباع بسعر يصل إلى 13 دولار، عبر مواقع على الإنترنت منذ عدة سنوات، وأنه شهد انتعاشا في العام 2012.

ووفقا للشرطة الإسبانية، فإن نحو ربع السائقين الذين قتلوا في حوادث المرور لم يلتزموا بوضع أحزمة الأمان.