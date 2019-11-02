فقد عثرت الشرطة الأميركية على امرأة تبلغ من العمر 36 عاما ميتة مع ثعبان حول رقبتها في منزل في ولاية إنديانا وسط غربي الولايات المتحدة، يؤوي حوالي 140 ثعبانا.

وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية كيم رايلي في بيان، إن جثة لورا هيرست عثر عليها الأربعاء الماضي في منزل في منطقة أكسفورد.

وعثر الشرطة على هيرست، وهي من مقاطعة باتل غراوند في إنديانا، وحول عنقها ثعبان طوله 2.4 متر. وقد حاول مسعفون إنعاشها، لكن جهودهم باءت بالفشل.

وقالت رايلي لصحيفة "لافاييت جورنال آند كورير": "يبدو أن الثعبان خنقها. لكننا سننتظر نتائج التشريح للتأكد من هذا الأمر".

والثعبان الذي قتل المرأة هو من فصيلة "بايثون"، وهي فصيلة غير سامة من الثعابين، وهي موجودة في إفريقيا وآسيا وأستراليا.