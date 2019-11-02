وخلال أكتوبر الماضي، دخلت أنستون، نجمة المسلسل الشهير في فترة التسعينيات "Friends" (الأصدقاء)، عالم إنستغرام رسميا بعد أن أنشأت حسابا لها وكانت أولى مشاركاتها صورة تجمعها بنجوم المسلسل، الذي لا يزال يلقى رواجا حتى الآن.

وأرفقت أنستون، التي لعب دور "ريتشيل غرين" في المسلسل، الصورة بتعليق "نحن أصدقاء في إنستغرام أيضا. أهلا إنستغرام".

وحظيت الصورة الأولى لأنستون، خلال الساعات الأولى لنشرها، بأكثر من 4.5 ملايين إعجاب، بينما تابع حسابها الرسمى أكثر من 2.3 مليون شخص.

وقامت أنيستون بمتابعة 100 شخص، منهم النجمة نيكول كيدمان وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وآدم ساندلر.

وكانت النجمة الأميركية الشهيرة قد أعلنت من قبل عدم رغبتها في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفاجئ معجبيها بفتحها حسابا على المنصة الاجتماعية وزيادة عدد متابعيها بشكل كبير.