وقالت شرطة الولاية، الجمعة، إن تشريح الجثة وجد أن سبب وفاة لورا هورست البالغة من العمر 36 عاما كان "اختناقا بفعل ثعبان".

وعثرت السلطات، الأربعاء، على المرأة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية منزلها المملوء بالثعابين والكائن في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشها.

واحتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، حوالي 20 منها مملوكة لهورست، التي قالت الشرطة إنها احتفظت بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور المنزل مرتين أسبوعيا.

وكانت صاحبة المنزل قامت بتجديده ليستضيف مجموعة من الثعابين.