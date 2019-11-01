كما حظرت اللجنة المعينة من قبل المحكمة العليا أعمال الإنشاء بشكل مؤقت في نيودلهي للسيطرة على الغبار المنتشر في الهواء.

ويبلغ تلوث الهواء ذروته بشكل عام مطلع نوفمبر نتيجة مزيج من الضباب الدخاني الناتج عن الألعاب النارية، خلال احتفال هندوسي والدخان الناتج عن حرق مخلفات الحقول الزراعية في الولايات المجاورة.

بلغت نسبة الجزيئات الملوثة على مؤشر جودة الهواء في السفارة الأميركية في نيودلهي تسعة أضعاف النسب التي توصي بها منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وعند بلوغ المؤشر هذه النسب، ينصح السكان بتجنب أي ممارسة نشاط خارج المنازل بسبب المخاطر الصحية.

وأعلن رئيس حكومة ولاية نيودلهي أرفيند كيجريوال بالفعل خطة لحظر حركة السيارات الخاصة في العاصمة لمدة أسبوعين تقريبا اعتبارا من الاثنين المقبل.

ولن يسمح للسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالتحرك في نيودلهي إلا في أيام تبادلية ابتداء من الرابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر، تبعا لأرقام لوحات السيارات الفردية والزوجية.

ووزع كيجريوال اليوم الجمعة أقنعة وجه مجانية على مجموعات من الأطفال في العاصمة الهندية.