ونشر صلاح على حسابه بموقع تويتر صورة، وهو يرتدي ملابس غريبة، وكتب تعليقا أسفلها: "حاولت جاهدا لأبدو مخيفا".

ويصادف يوم 31 من أكتوبر من كل عام عيد الهالوين أو عيد القديسين، وهو اليوم الأكثر رعبا في العام، حيث تحتفل به أغلب دول العالم كمناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المخيفة يصاحبه توزيع الحلوى على الأطفال.

وشهدت الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول الأخير في الدوري الإنجليزي خروج النجم المصري بعد تعرضه للإصابة في الكاحل الأيمن، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء ليستر سيتي.

ويسعى ليفربول لتحضير "الفرعون المصري" للقاء يوم 10 نوفمبر المقبل أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، في موقعة يعتقد أنها سترسم مسار ما تبقى من الموسم.

وخلال النسخة الحلية من الدوري الانجليزي، سجل محمد صلاح 5 أهداف ليقترب من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى يعتلى صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.