ويظهر الفيديو أعدادا غفيرة من المتظاهرين حاملين أعلام لبنان، ويرددون التحية بمختلف أسماء مناطق ومدن البلاد.

وتبرز هذه البادرة أن اللبنانيين يخرجون بصوت واحد وبهدف واحد، مشددين على ضرورة نبذ الطائفية، وتوحيد الصف من أجل مصلحة بلادهم.

وخرج مساء اليوم الآلاف من المحتجين في طرابلس (شمالي لبنان)، وعدة مدن أخرى، في مسعى لمواصلة الاحتجاج والمطالبة بإسقاط جميع أوراق القوى السياسية وإحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية جذرية.

وما يزال الشارع اللبناني متمسكا بقائمة مطالبه، على الرغم من تقديم حكومة سعد الحريري استقالتها، أول أمس الثلاثاء.

وتأتي مظاهرات اليوم في وقت ينتظر فيه اللبنايون كلمة رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي سيلقيها في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب"، لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت في معالجة التدهور الاقتصادي في البلاد.

وسبق للحريري أن قدم ورقة إصلاحات، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين رفضوها.