وحسب ورقة الامتحان التي تناقلتها وسائل إعلام جزائرية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت كل الأسئلة عن هدف محرز في الوقت بدل الضائع من نصف نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر قبل أشهر، وتوج بها "محاربو الصحراء".

ومنح الممتحن الطلبة بعض المعطيات بشأن الركلة الحرة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلب منهم إيجاد استنتاجات منها سرعة الكرة وطاقتها وقوة احتكاكها بالهواء وغيرها.

وفتح الهدف الرائع الذي سجله نجم مانشتستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام منتخب الجزائر لبلوغ نهائي البطولة في مواجهة السنغال، حيث نجح محرز وزملاؤه في حسم اللقب الثاني في تاريخ البلاد.

ويعتبر محرز صاحب الـ28 عاما، هدفه في نيجيريا "الأفضل في مشواره الكروي"، من بين عشرات الأهداف التي سجلها مع لوهافر الفرنسي أو ليستر سيتي أو مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، فضلا عن أهدافه الدولية.

يشار إلى أن محرز توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قاد ليستر لتحقيق لقب تاريخي، كما فاز في العام ذاته بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.