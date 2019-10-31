ونشرت الصفحة الرسمية لرجال الإطفاء في سان فرانسيسكو على "تويتر"، مقطع فيديو "مرعب"، جرى التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة داخل شاحنة، تمر وسط النيران الملتهبة.

وقالت الصفحة إن المقطع جرى التقاطه الأربعاء، مضيفة: "هذا ما واجهه رجال الإطفاء هذا الصباح. نقدر تفانيهم التام في مهمة حماية الأرواح والممتلكات".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد تم احتواء نسبة قليلة فقط من تلك الحرائق التي اندلعت شمالي مدينة سان فرانسيسكو، فيما جرى إجلاء نحو 190 ألف شخص من مناطق الحرائق.

ووفقا لتقديرات السلطات الأميركية، فإن 15 حريقا مختلفا على الأقل تشتعل حاليا في كاليفورنيا.

ويكافح نحو 3 آلاف رجل إطفاء حريق "كينكيد"، وهو الأسوأ من بين تلك الحرائق، مما اضطر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الولاية.

وقال نيوسوم للصحفيين: "يركز الجميع على كينكيد"، ووصف الحريق بـ"أكثر التحديات التي نواجهها عنادا".

وأدت الحرائق في كينكيد، التي بدأت الأربعاء، إلى إتلاف أكثر من 66 ألف فدان من الأحراش والغابات، كما تسببت في تدمير ما لا يقل عن 100 مبنى.