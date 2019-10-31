وأوضحت هاميلتون أن قرار العودة للدور الذي مثلته قبل 35 عاما استغرق منها 6 أسابيع، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبينت أن ترددها جاء من خوفها ألا يكون انضمامها لسلسلة أفلام تيرمينيتور بنفس قوة الأفلام الأصلية.

ويتجاهل "تيرمينيتور: دارك فيت"، الأفلام السابقة من السلسلة ومنها فيلم "تيرمينيتور: جينيسيس" الذي لم يحصل على رد فعل إيجابي كبير في 2015، ويتناول ما بعد أحداث فيلم "تيرمينيتور 2: جادجمنت داي" الذي كان كاميرون قد أخرجه.

جدير بالذكر أن "دارك فيت" يلم شمل هاميلتون وأرنولد شوارزينيغر وكاميرون في مشروع واحد لأول مرة منذ نحو 30 عاما.