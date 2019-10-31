وجرى تطريز السترة التي قدمها المصمم ضمن مجموعته لربيع وصيف 1988، بالكامل يدويا على مدى 600 ساعة على يد المطرز المعروف فرنسوا لوساج، ولم يصنع منها سوى أربعة قطع.

ومن بين هذه النماذج الأربعة، لا تزال السترة التي ارتدتها ناومي كامبل خلال عرض أزياء محفوظة ضمن مجموعات متحف إيف سان لوران، بين أبرز القطع التي أنجزها المصمم الشهير الذي استلهم أيضا من لوحة "زهور السوسن" لفان غوخ في إنجاز طراز آخر، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتقدر قيمة السترة المطروحة للبيع في المزاد والتي أنجزها إيف سان لوران لحساب زبونة خاصة، بمبلغ يتراوح بين 80 ألف يورو و120 ألفا، ما يجعلها من أغلى قطع الأزياء الفاخرة في العالم.