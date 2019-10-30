ويشمل برنامج المعرض مئات الأنشطة منها الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية وحلقات النقاش وتوقيعات لأحدث الإصدارات وعروضا سينمائية ومسرحية إضافة إلى أنشطة الطفل وركن الطهي.

وقال حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في كلمة الافتتاح "منذ أربعين عاما لم تكن الشارقة كما ترونها الآن، ولم يكن أحد يتوقع أن تبني كل هذه المنجزات الثقافية، لكننا كنا نعرف أننا واصلون إلى هذه المكانة، وذلك بفضل الله تعالى وبفضل وضوح الرؤية والإصرار على تنفيذها، فالثقافة بنت الصبر كما تعلمت أنا شخصيا".

وأضاف "بالرغم من الصبر الذي يحتاجه مشوار الثقافة إلا أنه لم يكن مجرد خيال، بل السبيل الوحيد الذي يوصلنا إلى أهدافنا".

وتابع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، "أردنا مجتمعا مستقرا راقيا في أخلاقه وعلاقاته، واقتصادا مستداما واعيا لغاياته، وعلما نبني به نهضتنا، وهذا جميعه لا يتحقق إلا بالمعرفة والعلم والكتاب".

وكرم حاكم الشارقة في افتتاح المعرض الكاتبة والناقدة اللبنانية يمنى العيد التي اختيرت (شخصية العام الثقافية)، وذلك "تقديرا لجهودها المعرفية خلال أكثر من أربعة عقود ماضية من الكتابة والتأليف في النص الأدبي العربي".

ويستضيف المعرض 173 كاتبا وروائيا من 68 دولة عربية وأجنبية، كما يستضيف بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية الدورة السادسة من مؤتمر المكتبات السنوي يومي السادس والسابع من نوفمبر بحضور أكثر من 400 أمين مكتبة ومتخصص في شؤون المكتبات.