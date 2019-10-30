وبدأت القصة، كما أفادت محطة "إنديا تي في نيوز" الهندية، عندما مر السائق على جسر ضيق، يعبر نهرا في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

ولسوء حظ السائق، كانت شاحنة صغيرة محملة بالركاب تمر في الاتجاه الآخر من الجسر، مما أدى تصادم المركبتين على طريق ضيق للغاية.

وأظهرت لقطات الفيديو اصطدام السيارة بعمود على الجسر، ثم سقوطها في النهر.

وحاول الأب الخروج من نافذة السيارة، ورفع طفله بكلتا يديه وحاول رميه باتجاه الأشخاص الموجودين فوق الجسر في محاولة لإنقاذه، لكن الرضيع اصطدم بالجسر بقوة وسقط في الماء.

وهب الوالد وأحد الموجودين في المكان لإنقاذ الطفل من الغرق، وتمكنوا أخيرا من رفعه إلى الواقفين فوق الجسر.

وقفز آخرون نحو السيارة من أجل إنقاذ بقية أفراد الأسرة العالقين فيها، وجرى إنقاذ أفراد الأسر ونقلها إلى المستشفى، حيث يخضعون للعلاج.