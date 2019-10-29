وقال ممثلو الادعاء في ناشفيل بولاية تينيسي، في بيان صحفي، إن إريك سواربريك البالغ من العمر 27 عاما بدأ إرسال الرسائل في يناير 2018، طالبا تقديمه إلى سويفت.

وبمرور الوقت أصبحت الرسائل أكثر عنفا وتهديدا، وفي 3 مناسبات، قاد سواربريك سيارته إلى ناشفيل لتسليم الرسائل شخصيا.

وبعث سواربريك 40 رسالة نصية ورسالة بريد إلكتروني في الأقل، قبل توجيه الاتهام إليه واعتقاله في سبتمبر 2018.

وسيبقى سواربريك قيد الاحتجاز حتى يتم الحكم عليه في مارس المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار لكل من التهمتين.