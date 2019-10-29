وأفادت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، أن جزءا من الطريق انهار فجأة مما أدى إلى تكون حفرة ضخمة، وذلك أثناء توقف حافلة ركاب على شارة ضوئية في المدينة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة، فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلقا في الهواء، على ما أظهرت الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

وكان على متن الحافلة، وقت وقوعها في الحفرة، السائق وراكب واحد فقط، وتمكنا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وطبقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن السلطات الأميركية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة لكن سائقها تمكن من الخروج بسلام.