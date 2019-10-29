وقال المسؤول، إن النيابة العامة بطنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل)، "قررت الحبس 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان".



وكان بيان من الهيئة القومية لسكك حديد مصر نشر الاثنين قال: "إنه أثناء مسير قطار 934 مكيّف الاسكندرية-الاقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدية القطار قاما بالنزول منه أثناء مسيره".

وأضاف البيان: "أدى ذلك إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفي في الحال وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما لمستشفى طنطا العام"، موضحا أن "الراكبين من الباعة الجوالين"، وفق ما نقلت "فرانس برس.

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على "رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وعرضه على النيابة، واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار و(عامل خزائن الأمتعة) لحين انتهاء التحقيق معهما".

وجاء في بيان الهيئة أن وزير النقل كامل الوزير أكد "أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة".