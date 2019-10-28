وكانت اللوحة "كرايست موكد"، التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة، قدرت بما يتراوح بين 4 و6 ملايين يورو.

وقال رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا، دومينيك لو كوينت: "عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت. هذا أول عمل يعرض لتشيمابوي".

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا، معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية.