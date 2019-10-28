حضر حفل الافتتاح عدد من صناع وعشاق السينما في الكويت ومسؤولون من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشخصيات عامة.

وبجانب العروض السينمائية والندوات النقاشية يشمل برنامج المهرجان ثلاث ورش عمل في إخراج الأفلام التسجيلية، وأفلام الرسوم المتحركة، وصناعة الفيلم الوثائقي.

وتحمل الدورة اسم المؤلف والمخرج الكويتي عبد المحسن الخلفان (79 عاما) باعتباره "نموذجا لجيل من المخرجين الذين آمنوا بدور السينما الوثائقية".

وبجانب الخلفان، كرم المهرجان في الافتتاح المخرج عبد المحسن حيات والمصور عبد الرحمن العيسى.

وشمل برنامج الافتتاح فقرة فنية لعازف الكمان فيصل شاه الذي قدم مقاطع من موسيقى أشهر الأفلام العالمية.

وفي الختام عرض المهرجان فيلم الغرفة للمخرج عمار الموسوي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة السابقة.

وتستمر الدورة الثالثة من المهرجان حتى 31 أكتوبر.