والفيلم من بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وتراجع فيلم المغامرات "ماليفيسنت: عاشقة الشر"(ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات 18.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينغ وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينغ.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة "عائلة أدامز" (أدامز فاميلي) من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.

وتراجع فيلم (زومبي لاند 2: دبل تاب) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 11.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرغ وأبيغيل برسلين وإخراج روبن فلايشر.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "عد تنازلي" (كاونت داون) في المركز الخامس بإيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة إليزابيث لايال وجوردان كالواي وتاليتا باتيمان وتيشينا أرنولد ومن إخراج جاستين ديك.