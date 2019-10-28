وكان غاريت كليتجيان الذي يملك فريقا لسباقات السيارات اشترى الكنزة قبل أربع سنوات بسعر 137 ألف دولار.

والكنزة المفتوحة تصميم قديم لماركة "مانهاتن" التي لم تعد موجودة الآن وفيها ثقب ناجم عن سيجارة ولم تغسل أبدا. وكان سعرها مقدرا بين 200 و300 ألف دولار على ما أفادت دار "جوليينز" للمزادات.

وتشكل حفلة "انبلاغد" التي سجلت في نيويورك في 18 نوفمبر 1993 لحساب محطة "ام تي في" الموسيقية ذروة مسيرة فرقة الروك الأشهر في تسعينات القرن الماضي والتي جسدت موسيقى الغرانغ.

وسجلت الحفلة قبل ستة أشهر من انتحار كورت كوباين في الخامس من أبريل 1994. وكان يعاني من الاكتئاب ويدمن الهيرويين.

ولم يشهد المغني وعازف الغيتار في الفرقة صدور "أنبلاغد" الذي تربع على صدارة تصنيف المبيعات في نوفمبر 1994. وتفيد مجلة "بيلبورد" المتخصصة أن أكثر من خمسة ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة.

وبيعت السبت قطعة أخرى كانت لكورت كوباين وهي غيتار من نوع "فندر موستانغ" استخدمها خلال جولة "إن اوتيرو"، بسعر 340 ألف دولار.