وتستمر الدورة أسبوعًا بمشاركة نجوم وسينمائيين من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وظل مهرجان قرطاج الذي انطلق عام 1966 لفترة طويلة ينعقد كل عامين في شهر أكتوبر قبل أن يصبح موعدًا سنويًا منذ 2015 ليجمع الإنتاج السينمائي المحلي والعربي والأفريقي.. ثم توسع ليشمل السينما اللاتينية والآسيوية والأمريكية والأوروبية.

ويصاحب المهرجان منح جوائز لأفضل الأفلام والمخرجين والممثلين تحت إشراف لجنة تقييم يشارك فيها مختصون من مختلف أنحاء العالم.