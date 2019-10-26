ويشهد المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، 8 جلسات و10 ورش عمل، ويشارك به 29 متحدثا من 12 دولة.

ويهدف منتدى "مسك" إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

وقالت مدير مشروع منتدى "مسك" للإعلام عهود العرفج، إن المنتدى يسعى لمنح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام العربي والتفاعل معهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل، يواكب التطورات والحلول الإعلامية في صناعة التأثير لتوظيفها في نماء وازدهار المجتمعات العربية.

كما يعمل المنتدى، حسب العرفج، على رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي، وإكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.

وذكرت العرفج أن المنتدى سيسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام، سواء عبر الجلسات الحوارية أو ورش العمل، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية" على ضرورة تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة للشباب في مختلف المجالات لا سيما المجال الإعلامي.

ويوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي، من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب الأفضل لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام.