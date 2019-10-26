وحققت صورة اللاعب المصري التي نشرها على "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" ليل الجمعة، تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه، فما هي "Scouse English"؟

وتعني هذه الكلمة اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد التي تنتمي إليها ليفربول، حيث أظهر صلاح اهتماما بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها، رغم انشغاله الكبير بالتدريب والتحضير لمباريات كرة القدم.

ويبدو لاعب منتخب مصر في الصورة ممسكا بكتاب "إنجليزية ليفربول"، وهو يركز في صفحاته، وأرفق تعليقا على لهجة ليفربول يقول فيه "مما لا شك فيه، أن هناك الكثير من أوجه الشبه".

ويتحدث أهل ليفربول اللغة الإنجليزية لكن طريقة نطقها تختلف في كثيرا من حيث اللكنة ومخارج الحروف، وتعرف في بريطانيا بـ"السكاوزية".

وحظيت الصورة التي نشرها هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الأخيرين بتفاعل كبير، وحظيت بمئات الآلاف من الإعجابات في غضون ساعات.

ودأب صلاح على مشاركة يومياته في موقع "إنستغرام"، ونشر في الآونة الأخيرة صورة غير مسبوقة مع ابنته مكة بمناسبة عيد ميلادها.

وارتدى صلاح ثوبا "ماويا"، كالذي يرتديه سكان جزيرة ماوي، وبالتحديد مثلما بدا عليه بطل فيلم الرسوم المتحركة من ديزني "موانا".

وشارك صلاح لقطات بالزي المذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقها بتعليقات مثل "أنا، ماوي، أحضر لك يا موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

وفي الصور، يمكن رؤية صلاح في غرفة معيشته وهو مع ابنته، التي يبدو أنها مرتدية مثل "موانا"، حيث يرتدي تنورة من أوراق الشجر وإكليلا أخضر، مثل إكليل الزهور المميز في هاواي.