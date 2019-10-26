واصطحب رجل كلابه الثلاثة في رحلة ترفيهية إلى شاطئ نهر واتسون في كوينزلاند، حيث تركهم يلهون في المياه من دون أن يدرك الخطر المحدق الذي قد يتعرضون له.

وبعد لحظات، ظهر التمساح الضخم والتهم أحد الكلاب كاملا تحت أنظار صاحبه، الذي لم يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذ حيوانه الأليف من بين فكي الزاحف العملاق.

ويمكن سماع صوت صاحب الكلاب وهو يصيح طالبا من حيواناته الخروج من الماء عندما لمح التمساح، إلا أنه صدم بأن أحدهم قد وقع فريسة بالفعل فقال متألما: "لا.. بيني"، وهو اسم كلبه.

ونشر الفيديو مركز "أوروكون إنديغينوس" التعليمي، مع تحذير لأصحاب الحيوانات الأليفة بألا يتركوها في مياه النهر أثناء فترات المد، حيث يصبح من الصعب رؤية التماسيح المتخفية تحت سطح الماء.

ويعد تمساح المياه المالحة، الذي يظهر في الفيديو، أكبر الزواحف على وجه الأرض حاليا، حيث يصل طول الذكر منه إلى 5 أمتار فيما يزيد وزنه أحيانا على نصف طن، ويمكنه العيش في البحار والأنهار.