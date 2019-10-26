واعترض حرس السجن المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول، وفق ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ولم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة هي الأخرى (18 عاما)، والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.

ويجري التحقيق مع الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة والاتصال بسجين دون تصريح.

وذكرت محطة "إن دي آر" الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.