هذا بالظبط ما حدث في هونغ كونغ، حيث كل شيء باهظ الثمن، وأحيانا تصل الأسعار إلى مستويات فلكية يصعب تصديقها.

وحسبما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية، فقد باع رجل أعمال موقف سيارة بمبلغ 969 ألف دولار أميركي.

ويفوق هذا المبلغ ثمن عدة شقق وأحيانا فيلا كبيرة في عواصم عالمية، فيما لا تتعدى مساحة موقف السيارة 12 مترا مربعا.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية مشتري الموقف، الذي يقع أمام مركز تجاري ضخم في قلب هونغ كونغ يتألف من 73 طابقا.

ويعتبر "ذا سنتر" واحدا من أكثر المباني التجارية تكلفة حول العالم، ويقع في البلد الذي يعد أحد أهم مراكز الأعمال دوليا.

والبائع هو رجل الأعمال جوني تشوينغ، الذي يمتلك 4 مواقف للسيارات من أصل 400 في المركز التجاري الضخم، وباعها جميعا نظير مبالغة باهظة.

وطبقا لإحصاء أجرته شركة "ميرسير" للاستشارات، فإن هونغ كونغ تعتبر المدينة الأكثر كلفة في العالم، ويبلغ متوسط سعر منزل واحد فيها مليون و250 ألف دولار.