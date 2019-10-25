وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن رجل الأعمال الصيني تان يوهوي أراد أن يتخلص من منافسه واي مو، فرصد مبلغا يقارب 218 ألف دولار وكلف قاتلا مأجورا بتنفيذ الجريمة.

لكن القاتل المأجور الذي جرى تكليفه من قبل رجل الأعمال، أوعز المهمة القذرة إلى قاتل آخر لكي ينفذ نيابة عنه، ثم وعده بالمال.

وفي مرحلة أخرى، قام المكلف الثاني بتكليف شخص ثالث، وسارت الأمور على هذا النحو إلى أن أصبح هناك 5 مكلفين بعملية القتل المأجور.

ولأن كل قاتل مأجور كان يأخذ حصة من المال، ثم يعطي النصيب المتبقي للشخص المكلف، وجد القاتل المأجور رقم "5" نفسه أمام مبلغ زهيد وأحس بغضب بعد اعتقاده أنه تعرض لخداع، مما دفعه إلى إخبار الشخص المستهدف.

وعقب دخول الشرطة على الخط وإجراء تحقيقات، تبين أن رجل أعمال منافسا هو من يقف وراء محاولة القتل، حتى يثأر لنزاع قضائي وعقاري مرت عليه عدة سنوات.

ومثل رجل الأعمال المسؤول عن المخطط أمام المحكمة إلى جانب "القتلة المأجورين" في محكمة بمدينة نانينغ، في منطقة غوانغشي، جنوبي الصين.

وأدين رجل الأعمال بالسجن 5 سنوات، فيما حُكم على "القاتل" المأجور الأول بـ3 أعوام و6 أشهر.

أما القاتلان المأجوران الثاني والثالث فحكم عليهما بـ3 أعوام و3 أشهر، فيما سيقبع القاتل الرابع 3 أعوام خلف القضبان، وقضت المحكمة بسجن الخامس عامين و7 أشهر.