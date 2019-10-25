ويعد هذا المبلغ الطائل الذي تقاضاه جوني شونغ شون-يي، مؤشرا للهوة المالية في مجتمع هونغ كونغ حيث يعيش شخص من كل 5 تحت خط الفقر.

ويقع موقف السيارة في "ذي سنتر"، خامس أطول ناطحات السحاب في المدينة والذي تصدر عناوين الصحف قبل سنتين لدى بيعه في مقابل مبلغ قياسي يقرب من 5 مليارات دولار ليصبح تاليا أغلى مبنى مكتبي في العالم، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتأتي عملية بيع موقف السيارات في وقت باتت التظاهرات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في هونغ كونغ تلقي بثقلها على اقتصاد هذه المنطقة شبه المستقلة وخصوصا على سوقها العقارية.

واضطرت الشركات العقارية التي تراجعت أسهمها خلال الأشهر الأخيرة، إلى تقديم حسومات على مشاريع جديدة وتقليص قيمة إيجارات المكاتب.

ومن المتوقع أن يراوح معدل النمو الاقتصادي هذه السنة في هونغ كونغ بين 0 و1 في المئة هذه السنة، وهو الأدنى منذ 2009.