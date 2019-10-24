لوحة "شتاء" للفنان الأميركي غاري ميلتشرز كانت جزءا من مجموعة في متحف أركيل في كاناجوهاري قبل أن تستعاد في 10 سبتمبر.

تقول وثائق محكمة إن الناشر وفاعل الخير الألماني رودولف موس حصل على اللوحة من متحف الفنون في برلين عام 1900. وصادرت الدولة مجموعة العائلة الفنية بعد أن فرت أسرة موس من ألمانيا عام 1933.

وقال سوزان د. فريدلاندر، المديرة التنفيذية وكبيرة منسقي المتحف، لصحيفة تايمز يونيون إن المتحف "كان بالطبع مستاء عند معرفة تاريخ الاستيلاء على اللوحة."

ستظل اللوحة في مكتب إف بي آي في ألباني حتى تتم إعادتها لعائلة موس.