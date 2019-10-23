وكتبت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري" عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية". وقال مؤسسة الجمعية كايت لوك لصحيفة "كانبيرا تايمز" إن كريس نفق لأسباب طبيعية.

وأضافت: "كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة"، موضحة أن كريس كان "ظريفا جدا، وكان الحيوان المفضل لدى الزوار".

وتصدر خروف الميرينوس الأسترالي عناوين الصحف بعد اكتشافه غارقا تحت وزن صوفه في محيط كانبيرا. وكان صوفه يهدد حياته أيضا.

وتمت الاستعانة ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه، وقد أزال 41.1 كيلوغراما منه، وهو وزن قياسي.

وقد قدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني، ونقل كريس للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز المجاورة.

وكان كريس يبلغ حوالى عشر سنوات، بينما متوسط أعمار الخراف هي 10 إلى 12 سنة.