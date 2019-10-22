وكتب المركز على تويتر يقول: "الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا. ونُقل إلى مركز فيبيسامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. معنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل".

وهذا ثاني سقوط لكارتر هذا الشهر. ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما، وهو أكبر رئيس أميركي على قيد الحياة. وفي مايو أيار تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.

وتولى كارتر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981.