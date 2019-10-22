وهرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة "اللاإنسانية" للطلاب.

وأوضح مسؤولون في كلية بهاغات أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

وقال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن "التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك". وأضاف: "تدابيرنا هي لتحسين حياة الطلاب (...) تم اتخاذ التدابير كتجربة وتلقينا ردود فعل إيجابية وسلبية".

وأشار مدير الكلية إلى أن بعض الطلاب لم يرتدوا الصناديق على رؤوسهم، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

وأوضحت الكلية أنها أجرت التجربة الغريبة بعد استخدامها في ولاية بيهار الهندية، حيث تمت الإشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.

من جانبه، أعلن وزير التعليم في الولاية الهندية، سوريش كومار، أن "ما حدث غير مقبول على الإطلاق. لا أحد لديه الحق في معاملة أي من الطلاب مثل الحيوانات".

وأضاف أن "هذا الانحراف سوف يتم التعامل معه على نحو مناسب".

وقال نائب مدير إدارة التعليم العام في الولاية: "أخبرنا الإدارة بوضوح بتقديم تفسير كتابي. وإذا تكرر هذا النوع من الحوادث في المستقبل فستقوم الإدارة بإلغاء ترخيص الكلية الخاصة".

وتابع: "سنتخذ إجراءات قوية ضد الكلية بعد الانتهاء من التحقيق. لقد أرسلنا ​​بالفعل إشعارا إلى الكلية وننتظر الرد. وبمجرد استلامه سنمضي في تحقيقاتنا".