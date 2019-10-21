وبحسب ما نقل موقع "إيه بي سي"، فإن عددا من رجال الإطفاء في مدينة فونيكس بولاية أريزونا الأميركية، انتقلوا إلى مدينة هيرموسيلو في المكسيك حتى يقدموا الدعم التقني.

وجرى تقديم العون التقني في إطار اتفاقية "توأمة" بين المدينتين، وجرت عملية البحث يوم الجمعة صباحا.

وأوضح المسؤولون أن جهود البحث عن الرجل المختفي تعثرت حتى الآن، بالنظر إلى وجود عدة أنابيب لتصريف مياه المجاري.

وأثار اختفاء الرجل لعدة أيام مخاوف كبيرة بشأن سلامته، لاسيما أنه سقط وسط المجاري، لكن السلطات لم تستطع بعد أن تؤكد مصيره.