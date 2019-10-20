ويظهر الفيديو مدرب كرة القدم في مدرسة "باركروز" الثانوية كينون لوي، وهو يدخل فصلا دراسيا، كان داخله طالب يحمل بندقية، مما أثار الرعب وسط التلاميذ.

وبعدها بلحظات، ظهر لوي وهو يخلص السلاح بمساعدة شخص آخر من يدي الطالب أنجل غرانادوس دياز، ثم يحتضنه.

وذكرت تقارير محلية أن لوي تصارع مع الطالب لوقت قصير حتى نجح في السيطرة عليه وعلى سلاحه، مشيرة إلى أن الطالب، البالغ من العمر 19 عاما، يعاني "مرضا عقليا".

ويبدو أن المدرس كينون قال فيما بعد شيئا مؤثرا للتلميذ، الأمر الذي جعلهما يتعانقان لمدة طويلة.

وتم استدعاء عناصر أمن مدينة بورتلاند، الذين حلوا بالمدرسة لاعتقال الطالب من أجل التحقيق معه في سبب حيازته البندقية.

وتمت الإشادة بالمدرس لوي بفضل تدخله الشجاع، فيما قال الرقيب براد ياكوتس "كان هذا أفضل سيناريو. طاقم المدرسة قام بعمل ممتاز".

وأقر غراندوس بذنبه في تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير مشروع في مبنى عام، وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 3 سنوات.