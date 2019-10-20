وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن المعركة التي وثقها عدد من السياح، جرت بين النمرين في المنتزه الوطني بمنطقة راجستان، شمالي البلد الآسيوي.

وأورد المصدر أن الحيوانان المفترسان دخلا في شجار وأخذا يتشابكان، جراء تنافسهما على أنثى وسط الغابة، لكن الأخيرة لاذت بالفرار بعدما اندلعت المواجهة الدامية.

وأبدى متابعون إعجابهم بمقطع الفيديو، قائلين إنه تمكن من توثيق لحظات "مدهشة" وسط المنتزه.

وبدا في إحدى اللحظات، أن نمرا أوقع الآخر على الأرض بعد ثوان من العراك، لكن لم يتبين ما انتهت إليه المعركة "الضارية".

وحقق الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات، وحظي بمشاركات كبيرة على المنصات الاجتماعية، حتى من قبل مسؤولين هنود.