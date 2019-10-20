وعلق نجم برشلونة الإسباني على صورته مع "حب عمره"، التي نشرها عبر حساباته الرسمية على "فيسبوك" و"إنستغرام" قائلا: "السنوات تجري".

وتربط ميسي وأنتونيلا قصة حب منذ الطفولة، حيث تعرفا عندما كان ميسي في الخامسة من عمره، علما أنها كانت ابنة عم صديق مقرب له.

وظلت علاقة ميسي وأنتونيلا سرية حتى أعلن عنها اللاعب عام 2009، وفي عام 2017 تزوجا في روزاريو مسقط رأسهما، علما أن لديهما 3 أطفال، تياغو وماتيو وسيرو.