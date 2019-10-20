وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شوهد فيسنتي فرنانديز المدان بجريمة قتل في جمهورية الدومينيكان، وهو يرقص مع فتاتين على وقع الموسيقى الصاخبة والأضواء الملونة الساطعة.

وسجل الفيديو في سجن بمدينة لا فيغا، ثالث أكبر مدينة في البلاد.

ولا يعرف الكيفية التي دخلت بها المرأتان إلى داخل الزنانة، في سجن يفترض أن يخضع لحراسة مشددة.

ويظهر الفيديو، حالة الرفاهية التي يعيشها فرنانديز، المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، حيث ظهرت في خلفية الفيديو شاشة تلفزيون كبيرة.

وقبل أيام من هذا الفيديو، تباهى سجين آخر مدان في جريمة سرقة، بالحياة المريحة للسجناء في الجزيرة المطلة على البحر الكاريبي، حيث عرض مسدسا ومجموعة من الأحذية والقبعات الرياضية غالية الثمن.

وبحسب تقارير محلية، فمن غير الواضح كيف تمكن السجين لويس غارسيا فرنانديز من الحصول على هذا السلاح القاتل داخل محبسه.

وأمام هذه الفيديوهات التي أثارت موجة استياء في الدولة الكاريبية، أصدرت السلطات بيانا قالت فيه إن الفيديو الذي أظهر تباهي السجين بالسلاح قديم وتم التقاطه منذ عام، مؤكدة أن السلاح لم يعد موجودا في السجن.

وأشارت إلى أنه تم نقل السجين إلى مكان آخر لإكمال عقوبته.

لكن ليس من الواضح ما حدث مع السجين الأول، الذي نظم حفلة صاخبة، في مكان يفترض أن يكون موقعا لتنفيذ العقوبة.