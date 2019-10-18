وفي الإعلان الأول الذي يعرض على التلفزيون والإنترنت، يعزف المغني ومؤلف الأغاني الشهير بيان أخماتوف على آلة شبيهة بالعود، تسمى كوموز، فيما يثني على جهود البنك المركزي لخفض التضخم.

ويقول في مقطع من الأغنية التي يؤديها وهو يضع قبعة تقليدية بالأبيض والأسود ويرتدي سترة مطرزة: "من دون هذا (البنك) كان اقتصادنا سينهار"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح البنك في بيان أنه اختار مغنين شعبيين ليشاركوا في سلسلة مؤلفة من 5 إعلانات، لأنه يريد أن يصل إلى الجمهور من خلال "قنوات تقليدية".

وأضاف: "ليس من السهل بالنسبة إلى شخص عادي أن يفهم عمل البنك المركزي".

وتعد معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 20 بالمئة على القروض، مصدرا رئيسيا لعدم رضا الشعب في هذا البلد، الذي تعيش فيه غالبية مسلمة ويعتبر ثاني أفقر الجمهوريات الـ15 التي نشأت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإعلانات لن تساهم فقط في إطلاع الناس على أسعار الصرف والسياسات النقدية، بل أيضا ستقدم نصائح حول التدبير المنزلي وموازنات الأسر.