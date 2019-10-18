وأعلنت وزارة الطيران المدني المصري، الخميس، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، كما قررت سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وجاء في بيان الوزارة: "بشأن ما تم تداوله علي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لأحدى شركات الطيران الخاصة في رحله خاصه لصالح الفنان المذكور وتظاهره بتولي قيادة الطائرة".

وأضاف البيان: "أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة".

وتابع: "بناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسؤولة، حيث تقرر الآتي إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

ولاحقا تقدم رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، الطيار رشدي زكريا، باستقالته، بعد أن قامت الشركة بتسيير الرحلة، وقام وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، بقبولها.

واقعة الطائرة

وفي وقت سابق، نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو عبر تطبيق إنستغرام، وهو يقود للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته، الأحد الماضي، لمدينة الرياض بالسعودية.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة (أقود الطائرة)، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".