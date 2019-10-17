وبحسب الفيديو الذي بثته "رويترز"، الخميس، فقد وقع الحادث في ولاية يوتا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال الشرطي روبن كوريا، إنه كان يعمل في محطة قريبة عندما تلقى بلاغا بشأن وجود سيارة مشتعلة الأضواء ومتوقفة فوق قضبان السكة الحديد.

ويظهر الشريط سيارة شرطة تسير في طريق يجاور سكة الحديد، قبل أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق القضبان.

وترجل الشرطي من سيارته واتجه للمركبة العالقة، حيث لاحظ وجود سائق فاقد الوعي، فهرع إلى سحبه خارج السيارة قبل لحظات من اقتراب قطار سريع "دهس" المركبة التي اعترضت طريقه.

ووصفت الشرطة الأميركية الحادثة بـ"الدراماتيكية"، وأشارت إلى أن السائق كان يعاني حالة طبية غير معروفة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.