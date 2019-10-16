لكن هذه القصة تندرج بين الشقين المؤسف والمضحك، إلا أن الأهم فيها أن المرأة المتسببة للحدث خرجت منها سليمة دون أن تتعرض لأذى.

فقد كشفت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة سيارة تتحرك ببطء، وكأنها تتسلل خلسة، ثم تدهس امرأة دون أن تنتبه لها، فتسقط المرأة أرضا، وتتوقف السيارة عن الحركة، ثم تقف المرأة على قدميها سليمة معافاة.

المرأة ذات الشعر الرمادي، التي لم يكشف عن هويتها، كانت تتفحص البيض في كشك صغير لبيع البيض أمام منزل شخص يدعى كريس بوكستيد في منطقة تنتردين بمقاطعة كينت في بريطانيا.

وفي الأثناء، كانت السيارة في البداية متوقفة على بعد عدة أمتار خلفها، قبل تبدأ بالتحرك ببطء إلى الأمام، فيما المرأة تتفحص البيض، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتواصل السيارة تقدمها خلسة إلى أن تدهسها فتقع أرضا، على البيض المتكسر جراء تحطم الكشك الصغير، ولحسن الحظ تتوقف السيارة عن الحركة قبل أن تحدث مأساة.

وبعد أن تقف المرأة وتلتقط شظايا خشبية ناتجة عن كشك البيض، يبدو أن المرأة تصر على عدم الخروج من المكان من دون البيض الذي جاءت من أجله، فتعود إلى موقع البيض وتلتقط 6 بيضات غير تالفة وتضعها في صندوق، وتعود إلى السيارة التي دهستها وتغادر المكان.

واتضح لاحقا أن المرأة هي صاحبة السيارة التي دهستها، وكل ما في الأمر أنها خرجت منها لتفقد البيض دون أن تثبت مكابح اليد بشكل صحيح، الأمر الذي سمح للسيارة بالسير مجددا.