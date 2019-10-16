وذكرت صحيفة "كيتساب صن"، أن محكمة مقاطعة كيتساب وجهت لمواطن (40 عاما) من بريميرتون، الاتهام للاشتباه في استخدامه عارضة معدنية، ومهاجمة رفيق سكنه في الصدر.

وقال الضحية لنواب الشرطة في المقاطعة، إن المشتبه به اتهمه بأنه مصاص دماء، وهدد بقتله، وضربه بعارضة معدنية، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضح الضحية أنه خشي على حياته لأن المشتبه به يعاني مشكلات عقلية خطيرة إضافة إلى أن بنيته الجسدية أضخم.

من جانبه قال شقيق المشتبه به لنواب المقاطعة إن الضحية قال متندرا "أهذا ما يطلقه الصبية علي هذه الأيام؟"، في حين أشارت السلطات إلى أن المشتبه به اعتقد أن رفيق سكنه أقر بأنه مصاص دماء حقيقي.