ويأتي إنشاء المركز بحسب مذكرة التفاهم بهدف خلق منصة هادفة إلى تنمية قدرات الشباب الأردني وصقل مهاراتهم وتوظيفها في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وفقما ما جاء في بيان لمركز الشباب العربي.

ونصّت المذكرة على الإعلان عن مسابقة تفتح الباب أمام الشباب الأردني للمشاركة في وضع تصاميم مرافق المركز، حرصا على تنفيذ تصميم يلبّي طموحات وتطلعات الشباب للعمل ضمن منظومة إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة تسهم في إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم.

ووقّع مذكرة التفاهم عن مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، عن وعن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، بحضور سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وممثلين عن فرق عمل المؤسستين.

وقالت المزروعي: "تجمعنا مع الأردن علاقات قوية تقوم على أسس تاريخية راسخة، ورؤية مشتركة وشاملة من القيادة الرشيدة لكلا البلدين الشقيقين للنهوض بواقع الشباب والاستفادة من طاقاتهم في دفع مسيرة التطور، توجت بشراكة استراتيجية بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد للعمل معاً على مبادرات لتفعيل دور الشباب وتحقيق الأهداف المشتركة في توظيف واستثمار قدرات الشباب وابداعاتهم على نحو أمثل للمساهمة في مسيرة التنمية والتطور في مجتمعاتهم".

وأضافت: " تحتضن الأردن كفاءات شابة لها إنجازات كثيرة في مجالات متعددة، واليوم هدفنا هو دعم هذه المواهب التي تزخر بها المملكة".

وتابعت: "نقدم للشباب العربي نماذج حقيقية وملهمة عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المبدعين من ترجمة ابتكاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل لتأسيس أعمالهم وتحويلها إلى مشروعات مؤثرة تعود بالنفع على مسيرة التقدم الازدهار في المملكة، وتعزز مكانتها كبوابة لشركات تبلورت من أحلام صغيرة وانطلقت نحو آفق أوسع من النجاح والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية".

ومن جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي سعيد النظري: "تلقت مبادرة "حلول شبابية" منذ انطلاقتها مقترحات لمشروعات ريادية تتميز بالإبداع والابتكار.

وأضاف "تعكس في الوقت ذاته رغبة حقيقة لدى الشباب في العمل على دفع مسار التنمية، وذلك من خلال تطوير حلول فعالة لتوفير الفرص في عالمنا العربي".

وأوضح النظري "خلال هذه الدورة نسعى إلى فتح المجال أمام ابداعات الشباب لتقديم أفكار ومقترحات واقعية توفر فرص حقيقية تدعم جهود تمكين المرأة، وتعزز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة، حيث قدمت الشابة الأردنية نموذجاً ملهما لأخواتها في العالم العربي".



وتعليقاً على تطوير مركز الشباب في الأردن، وكثمرة للشراكة بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد قال سعيد النظري: "مراكز الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجا عالميا في تمكين الشباب، واحتضان إبداعاتهم، واكتشاف مواهبهم.

وخلص النظري، "يسعى مركز الشباب العربي لتعميم هذا النموذج عربياً، وخدمة الشباب العربي؛ وسنعمل مع الشباب الأردني على تطوير مركز يخدم آلاف الشباب يومياً ويوفر لهم مساحات إبداعية وحاضنات لمشاريعهم، وعشرات الخدمات".

ثلاث مشاريع فائزة

وتنافست عشرات المشاريع الشبابية على منصة مبادرة حلول شبابية للحصول على تمويل مركز الشباب العربي، واختارت لجنة التحكيم أفضل 6 مشاريع منها للفوز بالمراتب الثلاثة الأولى.

وقام المرشحون للنهائيات بعرض تجاربهم أمام لجنة تحكيم متخصصة بحضور ولي عهد الأردن، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، حيث وقع اختيار اللجنة إلى جانب تصويت الحضور على ثلاثة فائزين بجوائز نقدية بقيمة 100 ألف دولار أميركي.

وكانت الجائزة الأولى بقيمة 50 ألف دولار لصالح مشروع "خيوط" لصاحبته بسمة الناظر أما الجائزة الثانية بقيمة 30 ألف دولار لصالح المشارك محمد البطيخي صاحب مشروع "بالفرن" بينما ذهبت الجائزة الثالثة بقيمة 20 ألف دولار لصالح مشروع "شركة صفا للصيانة المنزلية" لصاحبتيه صفا سكرية ليلاس دعمة.

وتمكنت المبادرة خلال السنوات الثلاث الماضية من التعريف بنحو 100 مشروع عربي في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين واليوم في الأردن، ونجحت في تحويل 9 مشاريع إلى مشاريع ناجحة يقودها رواد شباب عرب مبدعون.

مسابقة لتصميم مرافق مركز الشباب الأردني

وبموجب مذكرة التفاهم تم الإعلان عن مسابقة لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني للمشاركة في وضع تصاميم للمركز، حيث سيتم تقييم المقترحات واختيار أفضل التصاميم من قبل لجنة مختصة لتحرص على أن تلبي تصاميم المركز طموحات رواده.

كما تدعم تطلعاتهم للعمل ضمن منظومة إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة وتسهم في إطلاق الطاقات لتقديم أفكار وإبداعات تمكنهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية في المملكة والعالم العربي.



وستعمل لجنة مختصة تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا الشأن على دراسة وتقييم كافة الطلبات المقدمة، لتختار أفضل التصاميم وأكثرها مواكبة لتطلعات الشباب في الحصول على مساحات تتوفر فيها كافة الأدوات والتقنيات، وجميع المقومات التي تمكنهم من الابداع والابتكار في كل المجالات.