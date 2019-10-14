وحصل الفيلم على جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة للمغربية جليلة التلمسي بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

وفاز بباقي جوائز المسابقة أليكسندر سيكسان من البوسنة وحصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم (يوم عمل جيد)، والسوريان جود سعيد ورامي كوسا اللذان حصلا على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم (درب السما).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني (استروبيا) إخراج أحمد حسونة كما فاز اللبناني توني فرج الله بجائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول عن فيلمه (مورين).

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة لدول البحر المتوسط فاز الفيلم المغربي (الرجل العجوز والجبل) إخراج محمد رضا جوزناي بجائزة أفضل فيلم وثائقي فيما فاز فيلم (العربة) من ألبانيا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة للفيلم الروائي القصير الفرنسي (قلب بيير) للمخرج أوليفيه بندر والفيلم الوثائقي الإيطالي (تايسون ابني) إخراج كلاوديو كاسالي.

وفي مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي الطويل فاز (درب السما) للمخرج جود سعيد بجائزة أفضل فيلم فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي (التمرد الأخير) للمخرج جيلالي فرحاتي.

وفاز بجائزة أفضل ممثل السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم (الاعتراف)، وعن دورها في الفيلم ذاته فازت السورية ديما قندلفت بجائزة أفضل ممثلة.

كما فاز بجائزة أفضل سيناريو السوريان باسل الخطيب ومجيد الخطيب عن فيلم (الاعتراف) أيضا، وفاز بجائزة أفضل إخراج نوزاد شيخاني عن فيلم (تورن).

وفازت بجائزة العمل الأول المخرجة التونسية هبة الذوادي عن فيلمها (بنت القمرة) بطولة لمياء حكيم وآية جنوبي وسهام حمزاوي.