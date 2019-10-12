وقالت الصحيفة إن كاميرا المراقبة رصدت راكبا في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، يتصرف بغضب بعدما فاتته الرحلة، حيث كان منشغلا في صالة المغادرة.

ويظهر مقطع فيديو الرجل وهو يحاول مرارا تجاوز حاجز أمام بوابة المغادرة، وحين فشل في ذلك، شرع في تخريب الحواسيب والمعدات التقنية، قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وألقى رجل أمن القبض على الراكب الغاضب، الذي قاوم في البداية، قبل أن يتم إسقاطه أرضا وتكبيل يديه.

وقال متحدث باسم المطار "بفضل التدخل السريع لعناصر أمن المطار، تم إيقاف الرجل ومنعه من إحداث أفعال تخريبية"

وتابع "جرى نقل الرجل المجهول الهوية إلى مركز شرطة المطار قبل توجيه الاتهام إليه".