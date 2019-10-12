وقالت صحيفة "ميرور" إن ريبيكا فاردي أقامت دعوى قضائية بحق كولين روني، صديقتها السابقة.

وبدأت الأزمة الأسبوع الماضي، عندما اتهمت كولين ريبيكا بتسريب أسرار حياتها الخاصة إلى الصحافة البريطانية، عبر بيان طويل نشرته علنا.

وقالت كولين إنها تأكدت من أن ريبيكا كانت وراء نقل منشورات خاصة من تطبيق "إنستغرام" لصحيفة "صن" البريطانية.

وردت زوجة فاردي بنفي التهم، مشيرة إلى أنها لم تتحدث مطلقا مع الصحفيين، وتعتقد أن هناك "طرفا ثالثا" يطلع على حسابها الخاص في "إنستغرام".

وأوضحت صحيفة "ميرور"، أن ريبيكا "لم تكن تمزح عندما قالت إنها ستلجأ إلى القضاء"، حيث رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد صديقتها السابقة.