وكان محمد صلاح قد ظهر في صور مشتركة مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في مجلة GQ، وذلك عقب فوز نجم "منتخب الفراعنة" بلقب رجل العام خلال حفل أقامته المجلة مؤخرا.

وفقا لوكالة "سبونتيك"فإن اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو قد وُلدت يوم 11 أبريل عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل.

ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.



وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.



وتعود أليساندرا إلى أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.



وفي 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم " ألكسندرا أومبروسيو بي سيي"، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة "نيكست" الإنجليزيّة.



وقد وصفتها مجلة "فوربس" بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم، وفي العام ذاته ، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت.